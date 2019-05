Milan, Suso è la principale fonte creativa dei rossoneri

I numeri confermano quanto Suso sia cruciale nel gioco offensivo del Milan, con Gattuso che dipende molto dallo spagnolo.

Più ancora che dai gol (6, come l’anno scorso), il peso di Suso nella fase offensiva del Milan lo si vede in fase di rifinitura. Con 10 assist (l’ultimo a Firenze), 7.3 cross e 2.9 passaggi chiave ogni 90′, è per distacco la principale fonte creativa rossonera.

Gattuso a novembre ha detto questo di lui »Quando ho conosciuto Suso voleva stare sempre largo, l’ho convinto a entrare più dentro al campo«. In realtà, come si può vedere dalla “fonte di calore”, Suso è un esterno che raramente si fa trovare in posizione interne, anzi preferisce ricevere palla molto largo e defilato.