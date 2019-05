Milan, Thauvin obiettivo concreto: ma occhio alla concorrenza spagnola

Illustre concorrenza per il Milan per l’obiettivo Thauvin: sul francese spunta il Real Madrid

Si parlava di accordo raggiunto, tra Milan e Thauvin. Accordo di cui però non sono mai giunte conferme. La pista per arrivare all’esterno del Marsiglia, tuttavia, appare sempre più in salita. Oltre al problema Champions League: il campione del mondo vuole fare un salto di qualità, c’è ora quello dell’illustre concorrenza.

Sulle sue tracce, infatti, come scrivono i media spagnoli, ci sarebbe il Real Madrid. In scadenza di contratto nel 2021, la dirigenza blancos avrebbe già avviato i primi contatti.