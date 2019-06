Milan, il Torreira di Giampaolo alla Samp: ruolo e numeri

Milan, Giampaolo ritroverebbe Torreira in rossonero: ecco tutti i numeri e il ruolo dell’uruguagio alla Samp

Arsenal e Milan cercano di trovare una quadra per riportare Lucas Torreira in Italia. Il centrocampista uruguagio, attualmente impegnato in Copa America, ritroverebbe Marco Giampaolo in rossonero. I due sono stati insieme due stagioni (16/17 e 17/18) alla Sampdoria, in cui il classe 1996 si è lanciato sul grande palcoscenico internazionale.

Con i blucerchiati, Torreira ha totalizzato 74 presenze, 4 centri e 1 assist. Più che per la sua vena realizzativa, l’uruguagio si distingue per la grande capacità di unire il lavoro di interdizione a quello più educato di regia. E nello scacchiere del suo ex allenatore troverebbe facile collocazione davanti la difesa.