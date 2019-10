Milan, tutto su Leao. Pioli si aggrappa al giovane portoghese

Milan, Leao pronto a fare la conoscenza di Pioli. Il giovane portoghese candidato per far ripartire i rossoneri già contro il Lecce

Leao ha recentemente giocato per la prima volta con la nazionale portoghese Under 21. Il giovane talento del Milan nella giornata di domani, dopo essere già rientrato dagli impegni, conoscerà la prima volta il nuovo mister Pioli.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il suo rientro anticipato rispetto ai compagni possa favorirlo nell’approccio con l’allenatore. Il classe ’99 diventa, quindi, un serissimo candidato per scendere in campo dall’inizio col Lecce.