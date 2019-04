Milan-Udinese 1-1 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Milan-Udinese, 30ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Il Milan vuole rimettersi in carreggiata dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Sampdoria. Di fronte troverà un’Udinese in salute dopo il cambio di panchina. L’ultimo successo contro il Genoa ha ridato fiducia ai friulani, attesi da una sfida impervia contro i rossoneri. Gattuso proporrà per la prima volta un 4-3-1-2 con Paquetà trequartista e una coppia inedita in attacco composta da Cutrone e Piatek.

Milan-Udinese 1-1: pagelle e tabellino

MARCATORI: 45′ pt Piatek (M), 10′ st Lasagna (U)

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma sv (10′ pt Reina 6); Abate 5.5. (13’ st Calabria 5.5), Romagnoli 6.5, Musacchio 6, Laxalt 6; Bakayoko 6, Biglia 5.5, Calhanoglu 6; Paquetà 6.5 (41’ pt Castillejo 5); Piatek 6.5, Cutrone 6. Allenatore: Gattuso 6

UDINESE (4-3-3): Musso 6.5; Ter Avest 6.5 (15′ st Okaka sv), Opoku 6.5, De Maio 6, Zeegelaar 6; Fofana 7, Behrami 6.5 (31’ st Mandragora 6), Samir 5 (1′ st Ben Wilmot 6); Pussetto 6, Lasagna 7, De Paul 6. Allenatore: Tudor 6.5

ARBITRO: Banti di Livorno.

Milan-Udinese: diretta live, moviola e sintesi

45+3′ – SI CHIUDE QUI! Il Milan non va oltre il pareggio contro l’Udinese

45+2′ – Al secondo di recupero, i rossoneri reclamano un rigore! Ci sarebbe stato un tocco di mano in area di rigore da parte di un calciatore dei friulani. Dal replay si vede però come la palla tocchi la testa e non il braccio. Nulla di fatto dunque.

31′ – Terzo cambio nell’Udinese: una pallonata di un compagno di squadra prende in faccia Behrami da posizione ravvicinata. Lo svizzero esce dal campo in barella dolorante. Sembra infatti essersi girato la caviglia mentre è caduto. Al suo posto è entrato Mandragora

23′ – Ultimo cambio nel Milan: esce Abate ed entra Calabria

20′ – PAREGGIO DELL’UDINESE! Dopo un bel passaggio Kevin Lasagna scarica in rete sulla sinistra!

15′ – Secondo cambio nell’Udinese: Hidde ter Avest lascia il campo per lasciare spazio ad Okaka

2′ – RIPARTE ORA IL MATCH! Inizia il secondo tempo di Milan–Udinese. Nei friulani c’è un cambio: Samir esce per dar spazio a Ben Wilmot

1′ st – Finisce qui il primo tempo!

45′ – GOL DEL MILAN! Piatek porta in vantaggio i rossoneri! Il rimbalzo termina proprio sui piedi di Piatek che, all’interno dell’area riesce a segnare sulla destra

41′ – Secondo cambio della partita per il Milan! Dopo un brutto scontro con Behrami, Lucas Paquetà è rimasto a terra dolorante per un problema alla cavigilia. Al posto del brasiliano è entrato Castillejo.

10′ – Primo cambio della partita: problema muscolare per Donnarumma, al suo posto tra i pali entra Reina

1′ – Fischio d’inizio per Milan–Udinese: si parte!

Milan-Udinese: formazioni ufficiali

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Musacchio, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone. All. Gattuso.

UDINESE (4-3-3) – Musso; Ter Avest, Opoku, De Maio, Zeegelaar; Fofana, Behrami, Samir; Pussetto, Lasagna, De Paul. All. Tudor.

Milan-Udinese: probabili formazioni

In casa Milan c’è tanta voglia di riscatto dopo i due ko consecutivi inflitti dall’Inter nel derby e sabato al Ferraris contro la Sampdoria. La squadra di Gattuso, nonostante i due stop di fila, arrivati però dopo una striscia di dieci risultati utili consecutivi, è però riuscita a mantenere la quarta posizione.

Per difendere il quarto posto Piatek e compagni hanno bisogno di tornare subito alla vittoria, e ci proveranno già stasera nell’anticipo del turno infrasettimanale contro l’Udinese di Igor Tudor. Il polacco, tra l’altro, è a secco da ben due giornate, e l’Udinese è una delle poche squadre a cui non è ancora riuscito a fare gol.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone. All.Gattuso

UDINESE (4-3-3): Musso; Ter Avest, De Maio, Troost-Ekong, Zeegelaar; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul. All. Tudor.

Milan-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Milan-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 19 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.