Milan, un alleato in più per Torreira: la compagna Vittoria Reperto

Milan, un alleato in più in sede di calciomercato per arrivare a Lucas Torreria potrebbe essere la fidanzata dell’urugayano Vittoria Reperto

Milan, resta Lucas Torreira il nome principale per la cabina di regia. Nelle scorse ore la società rossonera ha recapitato all’Arsenal la prima offerta ufficiale per l’ex Sampdoria: prestito biennale oneroso tra i 5 e gli 8 milioni di euro e un diritto di riscatto totale da 25-22 per una spesa totale di 30 milioni di euro. Difficile che l’Arsenal accetti di lasciare partire il proprio centrocampista per la stessa cifra spesa l’estate scorsa per acquistarlo ma, in questo senso, a fare la differenza potrebbe essere la volontà del calciatore e non solo…

Nei giorni successivi alla finale di Europa League persa Lucas Torreira aveva manifestato la propria insofferenza allo stile di vita inglese, «mi manca l’Italia» avrebbe detto l’uruguayano su assist presumibilmente della compagna genovese Vittoria Reperto che sarebbe molto felice di tornare nel Belpaese. L’altro fattore, per nulla secondario, per lubrificare l’asse Londra-Milano potrebbe essere la presenza di Marco Giampaolo: tra il tecnico abruzzese e il centrocampista dell’Arsenal intercorre immensa stima susseguente agli anni passati in Liguria.