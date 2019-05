Milan, un Suso ritrovato per l’assalto finale alla Champions League

L’apporto di Suso al Milan è mancato tanto nei mesi centrali di campionato. Lo spagnolo deve migliorare sotto l’aspetto della continuità

Il talento di Suso non è certamente una cosa da rimarcare. Le sue doti balistiche si conoscono ormai appieno e quando è in brillante condizione mentale le mostra interamente. Il giocatore tuttavia non le ha sempre date a vedere in maniera limpida, sopratutto quest’anno. Il Milan ha molto pagato il suo rendimento altalenante, specialmente nei mesi a cavallo tra il 2018 e il 2019.

In quel periodo temporale Suso non è riuscito a dare il suo apporto in maniera assidua. È proprio questo quello che gli si rimprovera: la discontinuità. Perché il talento è enorme ed è facile accorgersene (vedasi la punizione perfetta contro il Frosinone). Quello che manca, è che forse lo renderebbe definitivamente grande, è la capacità di “sporcarsi” e segnare anche qualche gol brutto.