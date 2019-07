Milan, non sfuma Veretout. Nuove idee anche per l’attacco

Il Milan spera ancora nel colpo Veretout, che non ha trovato l’accordo con la Roma. Spuntano poi anche nuovi nomi in attacco

L’incontro tra la Roma e Veretout non ha dato l’effetto sperato: i giallorossi non hanno trovato l’accordo. Il Milan, dunque, spera ancora: la Fiorentina, per il centrocampista, chiede 25 milioni. I rossoneri hanno poi un altro problema: l’ingaggio, che non può superare i 2.5 milioni per un fatto di bilancio.

Come spiega Tuttosport, c’è poi movimento anche in attacco: Cutrone potrebbe partire per 25 milioni, così come Andrè Silva. In entrata piace invece, oltre a Ceballos, anche Mariano Diaz.