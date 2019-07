Milan, Veretout vuole i rossoneri: le cifre dell’operazione

Milan, Jordan Veretout sembra aver preso la propria decisione riguardo al suo futuro: il classe ’93 vuole vestire rossonero

Il destino di Jordan Veretout sembra ad oggi essere segnato: il giocatore ha scelto il Milan. Massara e Maldini hanno nei giorni scorsi presentato l’offerta definitiva alla Fiorentina: 18 milioni di euro cash più due di bonus. A differenza della precedente proposta il Milan ha estromesso dall’offerta il cartellino di Lucas Biglia.

Le richieste di Pradè e Commisso sono, come noto, di 25 milioni di euro ma né Milan e né Roma si sono dette disposte a versare tale cifra nelle casse viola. Proprio i giallorossi, che per la giornata di domani hanno programmato un ultimo disperato tentativo per arrivare al centrocampista francese, hanno recentemente effettuato un sondaggio su Almendra proprio come alternativa al classe ’93 sempre più vicino al Milan.