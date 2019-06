Milan, Zaccardo: «Suso trequartista? Perde il 30% del suo potenziale»

Suso trequartista nel 4-3-1-2 di Giampaolo? L’ex Milan Cristian Zaccardo è scettico a riguardo: ecco il suo parere sullo spagnolo

Ecco la sua analisi nell’intervista per MilanNews.it: «Per quello che ho visto io, può farlo ma non sarebbe la sua posizione naturale, sarebbe adattato. Secondo me da trequartista perde il 20-30% del suo potenziale. Rischia di trovare parecchie difficoltà perchè è sull’esterno che lui si trova di più a suo agio».