Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, salta, a sorpresa, la sfida contro il Chievo Verona. Le ultimissime notizie

Nikola Milenkovic salta la sfida tra Chievo Verona e Fiorentina. Il difensore centrale della Fiorentina, schierato in questa stagione da mister Pioli sulla fascia destra, non sarà della partita. Stando a quanto riferito da Sky Sport infatti, il giocatore è stato rispedito a Firenze. Il difensore, annunciato in formazione, non andrà nemmeno in panchina: il giocatore è tornato a casa a causa di un forte attacco febbrile e sta già facendo ritorno a Firenze. Niente Chievo-Fiorentina per il giovane difensore serbo, rimpiazzato dall’ex Empoli Laurini sulla fascia destra. Niente da fare dunque per il difensore della Fiorentina. Pioli costretto a rivedere i suoi piani.