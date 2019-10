Milenkovic: «Commisso vuol far bene alla Fiorentina, ci sta vicino»

Nikola Milenkovic parla della nuova proprietà della Fiorentina. Le parole del difensore su Rocco Commisso

Il giocatore viola Milenkovic è intervenuto a Radio Bruno. Le sue parole su Commisso e la nuova presidenza.

«Ci ha trasmesso subito tanto entusiasmo e a Chicago si è visto subito, appena sono arrivato: si vede che il presidente ha tanta voglia di far bene in questa città e con questa tifoseria. Non è frequente vedere una proprietà che sta così vicino alla squadra e noi di questo siamo contenti. Noi ci sentiamo ancora più forti quando loro fanno queste cose» ha dichiarato il difensore.