Milinkovic, non solo Manchester United: un’altra big dalla Premier

Milikovic Savic è finito non solo nel mirino del Manchester United, ma anche di un’altra big della Premier. Ecco di chi si tratta

Mancano solo 4 giorni alla chiusura del mercato inglese. Le varie squadre devono piazzare i loro ultimi colpi entro l’8 agosto. Molte operazioni, al momento, sono in bilico, come quella del Manchester United per Milinkovic. Al momento, l’affare, non sembra volersi sbloccare, complice anche la volontà di tenere Pogba (confermata dallo stesso Solskjaer).

Come spiega il Corriere dello Sport, il Sergente piace molto anche al Tottenham, che potrebbe farsi avanti se dovesse partire Eriksen. Il tutto dovrà succedere comunque molto in fretta.