Milinkovic Savic Inter: Marotta tenterà davvero il colpo grosso, i dettagli

Sergej Milinkovic Savic all’Inter è molto più che una semplice suggestione: Marotta tenterà davvero il colpo grosso

Chiuso il discorso attaccanti (con l’arrivo di Dzeko che si formalizzerà nei prossimi giorni), l’Inter si concentrerà sia sulle cessioni sia nel cercare di accontentare Antonio Conte al 100%. Detto del discorso Dybala (da cui dipende molto il destino di Icardi), Marotta e Ausilio si metteranno presto al lavoro per un ultimo colpo in mezzo al campo. Il nome fa tremare i polsi e il prezzo anche: Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo è il grande obiettivo di mercato dei nerazzurri, a cui daranno l’assalto in questi ultimi 15 giorni di mercato. In che modo? Finanziandosi, sicuramente, con i soldi provenienti dalle cessioni e poi mettendo sul piatto alcuni giocatori che stuzzicano Inzaghi. Due su tutti: Gagliardini e Politano. I primi contatti con Lotito sono già stati presi in attesa di presentare un’offerta ufficiale. Milinkovic-Savic all’Inter è più che una semplice suggestione.