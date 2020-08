Milinkovic-Savic: «Riposo per tornare più forti di prima»

La Lazio ha avuto un tracollo oggettivo nella Serie A post lockdown: ecco le parole di Sergej Milinkovic-Savic

La Lazio non ha concluso la stagione come si aspettava: la squadra di Simone Inzaghi, prima della pausa forzata per l’emergenza Coronavirus era solo a un punto dalla Juventus.

Nel post lockdown i biancocelesti hanno perso tanti punti, chiudendo il campionato al quarto posto dopo la sconfitta contro il Napoli. Milinkovic Savic, su Instagram, ha fatto un bilancio della stagione dei biancocelesti.