Militao Real Madrid: come gioca il difensore brasiliano

Uno dei primi acquisti del Real Madrid è stato Militato. Analisi tattica sulle caratteristiche dell’ex Porto

Militao è uno dei numerosi rinforzi del Real Madrid di Zidane. Il difensore ex Porto è versatile, sa giocare sia al centro della difesa che come terzino destro (ovviamente in contesti difensivi, come vistosi in Copa America).

A causa di una statura non imponente (1.86 metri), ha bisogno di giocare con un centrale dominante dal punto di vista fisico. Inoltre, anche se molto bravo nell’1 vs 1, soffre un po’ gli avversari che partono dall’esterno per poi rientrare sull’interno. Si tratta comunque di un ottimo prospetto, che a Madrid può consacrarsi.