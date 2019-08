Millico rimane al Torino: la decisione della dirigenza granata

La dirigenza granata ha deciso: Millico, autore di un ottimo pre-campionato, rimarrà al Torino. Le ultime sul giovane

Il coraggio di Cairo, Bava e Mazzarri è stato premiato. I tre a maggio hanno deciso di portare Millico in prima squadra e di farlo partire in ritiro con i grandi. La decisione è stata pensata e ragionata e oggi dà i suoi frutti. Il giovane ha conquistato il Torino a suon di ottime prestazioni e gol.

A Bormio si è mostrato attento e volenteroso, tanto da portare la dirigenza ad una decisione importante: quella di farlo rimanere in granata. Non partirà in prestito il giovane attaccante, così come spiega Tuttosport. Il giovane resterà in granata.