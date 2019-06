Millico Toro, quante offerte sul mercato: ma il talento granata classe 2000 verrà allevato in casa anche nella prossima stagione

La stagione della grande esplosione. La ricorderà così un giorno, quella appena terminata, Vincenzo Millico: gol a grappoli con la Primavera ed esordio in Serie A. Con una prima squadra di cui, settimana dopo settimana, è divenuto parte integrante. Negli allenamenti al Filadelfia, ma anche la domenica in campionato.

Il tutto grazie ad un rigoglioso talento, definitivamente sbocciato quest’anno per il classe 2000. Che ora ha parecchi riflettori puntati addosso, tradotti in offerte di mercato per i Toro. Che però non vuole cedere alle lusinghe, nemmeno quelle dell’Ajax, e portare avanti il progetto di crescita pensato per il ragazzo. Che partirà per il ritiro di Bormio e vivrà i primi sei mesi alla corte di Mazzarri. Poi, a gennaio, ci sarà tempo per le valutazioni del caso.