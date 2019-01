Inter, non solo Icardi: summit con Miranda, va via?

Joao Miranda in bilico. Il difensore potrebbe andare via e avrà un incontro con la dirigenza dell’Inter: le ultimissime

Joao Miranda lascia l’Inter? Il difensore brasiliano è la terza scelta per la difesa. Skriniar e de Vrij sono i titolarissimi, il centrale ex Atletico Madrid non ha gradito il ‘declassamento’ da titolare a riserva e vorrebbe andare via. Luciano Spalletti ha smentito le voci di una possibile cessione ma secondo La Gazzetta dello Sport, quello con Wanda per Icardi non è l’unico incontro in agenda in settimana. Da doma­ni in poi in sede sono attesi an­che gli agenti di Joao Miranda per verificare la reale volontà del difensore di lasciare subito l’Inter.

«e lo ha detto, lo ha fatto a qualcun altro. Qui all’Inter ci sono le amicizie di quelli che fanno uscire le cose interne, ma si mettono ai margini del club, perché lo indeboliscono. A vol­te sulla stampa mi pare di “non essere io” quello che descrivo­no, che mi vogliano cambiar vestito», ha spiegato Spalletti a proposito dei progetti di fuga del brasilia­no. In settimana dunque anche l’incontro con gli agenti del difensore che ha richieste all’estero, soprattutto in Brasile. Possibile ritorno in Patria. Il summit chiarirà la posizione di Miranda.