Mirante: «Difficile immaginare una Roma senza De Rossi»

Antonio Mirante, portiere della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Parma. Le parole dell’estremo difensore

DE ROSSI – «Daniele è un capitano in cui ci riconosciamo, si vede da pochissime parti. Speriamo sia una festa per lui, sicuramente sarà commovente, lo sentiamo parte di noi e questo penso lo facciano anche i tifosi. È come se uno di loro smettesse di giocare, è difficile immaginare una Roma senza Daniele, il calcio è questo, sappiamo quello che ci ha dato, che ha dato a questa squadra».