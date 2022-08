Tutti pazzi di Azzi, anche lo Spezia si inserisce nella corsa al brasiliano

Protagonista della promozione in B del Modena è Azzi, che ha attirato su di sé le attenzioni di Spezia e Atalanta

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche i liguri si sarebbero segnati nella corsa al brasiliano dei canarini. L’Atalanta non ha ancora trovato l’accordo e ha chiuso per Soppy dell’Udinese ma vorrebbe anche Azzi per la fascia mancina. I liguri, però, fanno sul serio.