Modric e quella chiacchierata con Higuain: gli interisti sperano – VIDEO

Dialogo fittissimo al termine di Real Madrid-Milan tra Modric ed Higuain: sul web si scatenano i tifosi interisti con le ricostruzioni più fantasiose. Cosa si saranno detti i due?

Davvero in tanti ci hanno fatto caso ed effettivamente quanto capitato immediatamente al termine della partita di ieri tra Real Madrid e Milan potrebbe essere – al momento – l’unica speranza piccolissima di vedere Luka Modric un giorno con la maglia dell’Inter. Subito dopo la fine del match (vinto per 3 a 1 dagli spagnoli), mentre lo Stadio Bernabeu tributava il giusto omaggio ai vincitori e agli sconfitti, Modric si è immediatamente avvicinato all’ex compagno di squadra – ai tempi del Real – ed amico Gonzalo Higuain. Tra i due è immediatamente partito un fitto dialogo, inquadrato prontamente anche delle telecamere in campo. Modric e Higuain hanno parlato non più di qualche secondo tra sorrisi ed abbracci affettuosi.

Cosa si siano detti i due è effettivamente ancora un mistero: dapprima Modric si è coperto la bocca come a coprire ciò che stava dicendo all’argentino, quindi la telecamera ha staccato dal dialogo per inquadrare il Real pronto ad alzare il trofeo estivo. Sui social, nemmeno a dirlo, in tantissimi hanno commentato l’accaduto, in particolar modo i tifosi interisti, non ancora del tutto rassegnati alla possibilità, così come da più parti confermato ieri, che il centrocampista croato possa rinnovare col Real e rimanere a Madrid dopo settimane di lungo ed intenso corteggiamento nerazzurro a cui – per poco – non seguiva un esito felice. Secondo qualcuno Modric avrebbe chiesto ad Higuain del campionato italiano e – almeno per le ricostruzioni più audaci – anche della vita a Milano. Chissà…

Qui @Inter, #Modric e un'ovazione del #SantiagoBernabeu che sa d'addio: secondo quanto risulta alle fonti il croato avrebbe chiesto a #Higuain dell'Italia e della @SerieA_TIM, ricevendo dall'argentino parere positivo. — Luca Corsari (@corsaroll) August 11, 2018