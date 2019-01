Polveriera Real Madrid. Isco ha collezionato la sua undicesima panchina consecutiva da quando Santiago Solari è alla guida del club spagnolo e sono tanti i calciatori che sembrano non aver gradito la presenza dell’ex giocatore sulla panchina del club spagnolo. La partenza di Cristiano Ronaldo sembra essere stata solo il primo tassello di una stagione sin qui disastrosa. Ieri il Real ha perso contro la Real Sociedad e Luka Modric, centrocampista croato cercato dall’Inter, si è sfogato, criticando l’atteggiamento della squadra, compreso anche il suo.

«I nostri problemi non sono l’arbitro e il Var: molti di noi non stanno giocando secondo i loro standard, me per primo. Non possiamo iniziare di m… in tutte le partite. Creiamo tanto, la palla non entra, ma non è questione di fortuna o sfortuna: dobbiamo guardare in faccia la realtà e migliorare, ragionando da uomini per sistemare le cose» ha detto il croato. Insomma, leggendo tra le righe, Modric sembra aver un po’ perso la pazienza. Il centrocampista è stato nel mirino dell’Inter, i nerazzurri continuano seguirlo e le sue parole potrebbero diventare un assist importante per l’Inter.