Luka Modric ha ripreso ad allenarsi col Real Madrid: il club spagnolo lo omaggia con un video, Inter alla finestra

Ore decisive per il futuro di Luka Modric. Inter in pressing per assicurarsi le prestazioni del croato che, questa mattina, ha ripreso gli allenamenti col Real Madrid dopo il periodo di vacanza seguito al Mondiale russo. In attesa dell’incontro, forse decisivo, con il presidente Florentino Perez, il club spagnolo ha postato sui social un breve video sull’inizio del lavoro pre-stagionale del centrocampista croato. L’Inter resta alla finestra per il colpo dell’estate: il Real, intanto, ‘celebra’ il ritorno del suo vice-campione del mondo.