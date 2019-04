Moggi demolisce la Roma: «È come se non esistesse»

Luciano Moggi ci va giù pesante e boccia in toto la Roma. Per l’ex Juventus i giallorossi possono dire addio al sogno Champions

Luciano Moggi non ha mai risparmiato critiche a nessuno nel suo passato alla Juventus. Figuriamoci se si tratta di giudicare la stagione della Roma. L’ex dirigente bianconero non è stato tenero, demolendo completamente i giallorossi.

Ecco le parole di Moggi sulla Roma, per lui fuori dal discorso Champions League:«È come se non esistesse. È una squadra fatta male, lo dimostra il fatto che Dzeko abbia segnato pochi gol. E la difesa ne ha subiti più di quaranta. Venduti Nainggolan e Strootman sono stati presi Nzonzi che va a tre all’ora e Cristante che non sa costruire e quindi chi ne soffre sono attacco e difesa. La Roma è stata fatta male».