Moise Kean, in alto mare il rinnovo contrattuale: Raiola chiede 2 milioni per 5 anni

Moise Kean è rappresentato da Raiola che ha chiesto alla Juventus un investimento importante per rinnovare il contratto in scadenza

Moise Kean è indubbiamente il giocatore italiano del momento. Il giovane attaccante di colore è andato a bersaglio con la maglia della Juve nelle poche presenze in campionato, ma soprattutto è andato a bersaglio per due volte nelle due partite giocate con la maglia della nazionale. Sul giovane attaccante juventino si potrebbe scatenare un’asta nelle prossime settimane, anche perchè il contratto è in scadenza e la Vecchia Signora è intenzionata a chiudere il discorso a breve per evitare che Kean possa essere attratto dalle sirene di mercato.

Il suo procuratore è il plenipotenziario Mino Raiola, le cui pretese per il rinnovo sono a dir poco esose per un ragazzo di soli 20 anni. Per rinnovare l’accordo con la Juve sono stati chiesti 2 milioni di euro di ingaggio fino al 2024. Un investimento importante da parte della società bianconera che dovrà anche garantirne un impiego costante.

Raiola spera che Kean non resti alla Juventus solo per fare panchina. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve ma non è scontata. Se non si trovasse l’accordo economico potrebbe accadere di tutto.