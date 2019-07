Mondiale femminile, Infantino è soddisfatto: «È stato incredibile» – VIDEO

Mondiale femminile, tutta la soddisfazione di Gianni Infantino: «È stato incredibile ed emozionante, il migliore di sempre»

Mancano ancora due atti, ma il Mondiale femminile ha avuto un successo forse oltre le più rosee aspettative. Questo pomeriggio Inghilterra e Svezia battaglieranno per la “finalina” terzo/quarto posto, mentre nella giornata di domani è previsto il match conclusivo con Stati Uniti e Olanda che si giocheranno il trofeo. Grande qualità in campo, ottimo afflusso di pubblico e una visione del calcio del gentil sesso profondamente mutata.

È più che soddisfatto, in tal senso, Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha parlato proprio in merito alla kermesse: «La competizione in Francia è stata fenomenale, incredibile, piena di emozioni. Il migliore di sempre». Prosegue: «Abbiamo visto partite di grandi qualità, con un pubblico di un milione di persone e oltre un miliardo di spettatori in tutto il mondo».