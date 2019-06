Mondiale femminile, i dati dicono Giuliani: è il miglior portiere

Mondiale femminile, la top 11 fino agli ottavi: presenti due azzurre nelle migliore formazione in base ai dati OPTA

Il gruppo viene prima di tutto, ha ragione lei. Ma che Mondiale sta facendo Laura Giuliani? L’estremo difensore della Nazionale azzurra e della Juventus Women è tra le grandi protagoniste del sogno azzurro. Tanti addetti ai lavori, a cominciare da Carolina Morace, l’hanno già incoronata miglior portiere della Coppa del Mondo.

A conferma di ciò ecco la top 11 sino agli ottavi basata sui dati OPTA, in cui compare anche la centrocampista Aurora Galli, in rete nell’ultima sfida con la Cina. Intanto Laura continua con l’umiltà di sempre: «Io miglior portiere? Non ci penso. Cerco di fare del mio meglio mettendomi al servizio della squadra. Ognuna di noi gioca per la compagna. Tutti i miei pensieri vanno al gruppo. Il nostro punto di forza è la difesa. Dove non arrivano le mie compagne provo a metterci io una pezza».