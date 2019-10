Mondiale Under 17, il figlio di Eto’o escluso per un decreto presidenziale

Mondiale Under 17, il figlio di Eto’o, ex grande attaccante camerunense dell’Inter, è stato escluso dalla manifestazione

Il figlio di Samuel Eto’o, Etienne, è stato escluso dalla selezione del Camerun per i Mondiali Under 17, in programma in Brasile.

Il motivo lo riporta Marca.com: il figlio dell’ex attaccante dell’Inter sarebbe stato escluso per un decreto del Presidente del Camerun, Paul Biya. Il provvedimento in questione, infatti, proibisce ai calciatori che giocano fuori dal paese africano, di rappresentare le Nazionali Under 15 e Under 17.