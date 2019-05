Mondiale Under 20, oggi l’Italia potrebbe già volare agli ottavi di finale

Mondiale Under 20, l’Italia sfida l’Ecuador nella seconda giornata del girone: in caso di successo, azzurrini già agli ottavi di finale

E’ il giorno della seconda uscita al Mondiale Under 20 per l’Italia del commissario tecnico Paolo Nicolato. Una sfida, quella contro l’Ecuador, che – calcolatrice alla mano – potrebbe consegnare già il primo verdetto agli azzurrini. Positivo, naturalmente.

Perché la Nazionale all’esordio ha superato con merito il Messico col punteggio di 2-1 e, in virtù del pareggio invece maturato tra lo stesso Ecuador ed il Giappone, in caso di vittoria questo pomeriggio alle ore 18 sarebbe già qualificata. Obiettivo tre punti contro i sudamericani, insomma, per stacca il pass per gli ottavi di finale con 90′ d’anticipo.