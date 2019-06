Mondiale Under 20, Italia-Polonia: azzurrini favoriti, ma il fattore ambiente…

Mondiale Under 20, l’Italia affronta la Polonia qualificatasi fra le migliori terze. Gli azzurrini di Nicolato hanno i favori del pronostico

Il Mondiale Under 20 entra nel vivo con gli ottavi di finale. Domani, domenica 2 giugno, toccherà agli azzurrini di Nicolato – primi nel girone B – affrontare la Polonia qualificatasi tra le 4 migliori terze. Nel proprio girone la Nazionale polacca ha rimediato una sconfitta col la Colombia, una vittoria con Tahiti e un pareggio contro il Senegal. Sfida in programma il 2 alle 17.30 presso il Gdynia Stadium alle 17.30. L’Italia ha vinto gli ultimi due precedenti tra le compagini, ma i padroni di casa potranno contare sulla carica dei propri tifosi…

Questa la presentazione del ct Nicolato ai microfoni di Sky Sport: «Sarà una bellissima partita contro una squadra molto forte e per i ragazzi sarà un’esperienza molto importante: per loro sarà stimolante giocare di fronte a un grande pubblico e contro la squadra di casa. Precedenti? La Polonia ha cambiato parecchi elementi e anche noi non siamo più gli stessi. Sarà un’altra partita, affronteremo una squadra molto potente, dalle grandi qualità fisiche, motivata e spinta dal proprio pubblico. Hanno una buona organizzazione di gioco e con merito sono arrivati sin qui, tanto quanto lo abbiamo meritiamo noi».