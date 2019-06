Mondiale Under 20, Ranieri sfida la Polonia sognando la Serie A

Mondiale Under 20, Ranieri con l’Italia di Nicolato sfida la Polonia sognando la Serie A per la prossima stagione

Si sono aperti (anche) nel segno di Luca Ranieri, i Mondiali Under 20 dell’Italia. Una rete all’esordio ha messo in evidenza le doti offensive del classe 1999 nato a La Spezia e permesso agli azzurrini di Nicolato di superare il Messico. Le sue chiusure difensive hanno fatto il resto per blindare il primo posto nel girone.

Un primato che ha portato in dote l’incrocio di questo pomeriggio con la Polonia per gli ottavi di finale. Dove il difensore – esterno in grado di completare anche una retroguardia tre – avrà il primo obiettivo di rendere inoffensivo un reparto d’attacco dei padroni di casa comunque non irresistibile. Per mettersi ancora in mostra e sognare – dopo la stagione trascorsa in prestito al Foggia – il ritorno alla casa base della Fiorentina. E giocarsi le sue carte in Serie A.