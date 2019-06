Mondiale Under 20: miracolo Mali! Elimina l’Argentina ai rigori e affronterà l’Italia

Mondiale Under 20: il Mali riesce nell’impresa ed elimina l’Argentina ai calci di rigore. Ai quarti di finale affronterà l’Italia

L’Italia di Nicolato può sorridere. Il Mali elimina ai calci di rigore la favorita Argentina e si regala un quarto di finale contro gli azzurri. Bravissimi gli africani a recuperare per due volte lo svantaggio e trascinare la gara alla lotteria dei calci di rigore dove i malesi sono stati chirurgici centrando cinque penalty su cinque.

Come detto, il Mali affronterà l’Italia di capitan Pinamonti venerdì 7 giugno alle 18.30 per provare ad alimentare il sogno e non smettere di stupire.