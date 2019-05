Mondiale Under 20, Nicolato: «Siamo entusiasti e consapevoli»

Paolo Nicolato, ct della Nazionale Under 20, ha parlato in avvicinamento al Mondiale. Domani gli azzurri esordiscono col Messico

Alla vigilia dell’esordio azzurro nel Mondiale Under 20 in Polona, il ct Paolo Nicolato ha parlato in questi termini.

Le sue parole: «Partiamo con tanto entusiasmo contenti del lavoro fatto finora, ma anche consapevoli delle difficoltà che incontreremo: d’altronde non si ottiene nulla di importante senza superare le difficoltà. Il gruppo ha lavorato bene e gli Under 19 dello scorso anno hanno funzionato da traino per gli altri, favorendo l’inserimento dei nuovi e facilitando la coesione del gruppo. Siamo entusiasti e insieme curiosi: si tratta di un Mondiale, manifestazione che ha dato la ribalta a molti grandi talenti. Abbiamo voglia di fare bene e aggiungere un’esperienza importante al nostro bagaglio».