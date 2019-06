Mondiali di calcio femminile: gli USA schiantano la Thailandia 13-0!

Le campionesse del mondo in carica annientano la Thailandia con un netto 13-0: cinque gol di Morgan, la stella dell’ USA

Erano le più attese. Gli USA, campionesse in carica dei Mondiali, scendevano in campo per la prima volta nel Mondiale di Francia. E non hanno deluso. Di fronte la povera Thailandia che si è vista travolgere con un risultato finale durissimo di 13-0.

Tre gol nel primo tempo, poi nella ripresa le ragazze di Ellis si sono scatenate mettendo a segno altre 10 reti. Assoluta mattatrice del match Alex Morgan che ha realizzato ben 5 reti! Si tratta di un doppio record: nessuna squadra aveva mai vinto per 13-0 una partita a un Mondiale, femminile o maschile.