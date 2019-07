Il Consiglio della FIFA ha concordato sulla proposta di espandere a 32 il numero delle partecipanti ai Mondiali femminili a partire dal 2023

Con una nota ufficiale apparsa sul sito della FIFA, si evince come sia stata concordata all’unanimità la proposta di espandere il numero di squadre che prendono parte alla Coppa del Mondo femminile FIFA da 24 a 32, con effetto dalla prossima edizione del torneo nel 2023.

Dopo essere stato presentato con un documento di riferimento sull’espansione, l’organo decisionale della FIFA ha votato a favore dell’adozione del formato a 32 squadre e, di conseguenza, dell’aggiornamento dei requisiti di hosting e della tempistica della procedura di offerta per il 2023. Ecco le parole di Gianni Infantino: «Il sorprendente successo della Coppa del Mondo femminile FIFA di quest’anno in Francia ha reso molto chiaro che questo è il momento di mantenere lo slancio e prendere misure concrete per favorire la crescita del calcio femminile. Sono lieto che questa proposta, la prima delle varie, diventi realtà».

«L’espansione va ben oltre le altre otto squadre partecipanti; significa che, d’ora in poi, decine di altre federazioni membri organizzeranno il programma di calcio femminile sapendo di avere realistiche possibilità di qualificarsi. La Coppa del Mondo femminile FIFA è il più potente fattore scatenante per la professionalizzazione del gioco femminile, ma arriva ogni quattro anni ed è solo la cima di una piramide molto più grande».