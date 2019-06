Australia-Italia, prima partita dei gironi del Mondiale Femminile: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Italia e Australia Femminile si affrontano alle ore 13.00 per la prima sfida della Nazionale azzurra femminile al Mondiale in Francia. A guidare le azzurre la capitana Sara Gama.

Australia-Italia Femminile: il tabellino

MARCATRICI: 22′ pt Kerr (A), 56′ e 95′ Bonansea (I)

AUSTRALIA (4-1-4-1): Williams 5; Carpenter 5, Polkinghorne 5.5, Kennedy 5.5, Butt 5 (83′ Knight s.v.); Van Egmond 6; Raso 5.5 (70′ Gorry s.v.), Yallop 6, Foord 5.5, Logarzo 5.5 (61′ De Vanna 5); Kerr 6.5. Ct Milicic 6

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani 7; Bergamaschi 6 (77′ Giacinti 6), Gama 5.5, Linari 6, Guagni 6; Cernoia 6, Giugliano 6.5, Galli 6 (46′ Bertolini 6); Girelli 6; Bonansea 8, Mauro 6 (58′ Sabatino 6.5). Ct Bertolini 7

NOTE: AMMONITE: Gama (I)

Australia-Italia Femminile: diretta live

95′: GOOOL! ITALIA IN VANTAGGIO! Doppietta di Barbara Bonansea, che colpisce le australiane per la seconda volta

5 minuti di recupero. Ultimo sforzo per le azzurre

83′: cambio nell’Australia. Fuori Butt, dentro Kellond Knight

77′: cambio per l’Italia. Dentro Giacinti, fuori Bergamaschi

70′: dentro Gorry per l’Australia, fuori Raso

69′: amminita Valentina Cernoia

63′: ammonizione per la Girelli

61′: cambio per l’Australia. Fuori Logarzo, dentro De Vanna

58′: cambio nell’Italia. Fuori Mauro, dentro Sabatino

56′: PAREGGIO PER L’ITALIA! La Bonansea approfitta di una sbandata della retroguardia dell’Australia, rientra sul destro e batte a rete

54′: grande occasione per l’Australia. Foord prova la botta da distanza ravvicinata, ma Giuliani respinge

51′: restano a terra Giugliano e Bergamaschi. Le ragazze, dopo le cure mediche, rientrano in campo

SI RIPARTE, con un cambio nell’Italia: fuori la Galli, dentro Elisa Bertolini

45’+2 – FINE PRIMO TEMPO.

45′ – Due minuti di recupero.

38′ – Grande ripartenza dell’Australia con il colpo di testa di Logarzo, sola al centro dell’area, ma Giuliani respinge ottimamente.

21′ – GOL DELL’AUSTRALIA! Sara Gama trattiene Kerr in area: calcio di rigore per l’Australia. Ammonizione per la numero 3 azzurra. Giuliani dal dischetto batte Kerr ma il pallone rimane lì e ala capitana australiana ribadisce in porta, portando in vantaggio la sua Nazionale.

9′ – ANNULLATO GOL ALL’ITALIA! Invenzione di Giugliano per Bonansea che resiste a una carica e batte Williams. L’attaccante italiana fermata però per posizione irregolare.

1′ – SI PARTE! E’ INIZIATA L’AVVENTURA DELLE AZZURRE AL MONDIALE.

Manca poco al fischio d’inizio della sfida. L’Italia Femminile torna ai Mondiali a 20 anni di distanza dall’ultima volta.

Australia-Italia Femminile: le formazioni ufficiali

AUSTRALIA (4-1-4-1): Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Van Egmond; Raso, Yallop, Foord, Logarzo; Kerr. Ct Milicic

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Bonansea, Mauro. Ct Bertolini