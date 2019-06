Mondiali Femminili, ci siamo: l’Italia sfida la più forte al mondo – VIDEO

Mondiali Femminili, ci siamo: l’Italia sfida la più forte al mondo nell’esordio di oggi a Valenciennes contro l’Australia

Il giorno del grande esordio è arrivato. Quest’oggi, alle ore 13 a Valenciennes, le azzurre della ct Bertolini scenderanno in campo contro l’Australia per la loro prima sfida del Mondiale di Francia 2019. Una gara, però, tutt’altro che in discesa.

L’Australia è infatti una delle outsider più accreditate in terra transalpina. E, anche se in difesa si concede qualche sbandata di troppo, davanti può contare sull’apporto della Kerr. «La più forte giocatrice al mondo», l’ha semplicemente definita Carolina Morace. Una che, in tema di calcio femminile, ha di certo voce in capitolo…