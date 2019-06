Italia-Cina, ottavi di finale del Mondiale Femminile: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Italia scende in campo per la quarta partita in questi Mondiali femminili in Francia. Agli ottavi di finale le azzurre di ct Bertolini affronteranno la Cina per la partita valida per i quarti della competizione internazionale. L’Italia cerca il riscatto dopo la indolore sconfitta contro il Brasile nell’ultima partita del girone.

Italia-Cina Femminile 2-0: il tabellino

MARCATORI: Giacinti 14′ pt, Galli 5′ st

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli (Galli 40′ pt), Giacinti, Bonansea.

CINA (4-4-2): Shimeng; Han Peng, Wu, Lin, Liu Shanshan; Wang, Zhang, Wang Yan, Yasha; Shanshan Wang, Li Ying. All. Xiuquan Jia

ARTBITRO: Alves Batista

NOTE:

Italia-Cina Femminile: diretta live

50′ – GALLI! L’Italia raddoppia grazie a Galli! Entrata dalla panchina nel primo tempo trova un gran destro a giro

46′ – SI RIPARTE!

45′ – FINISCONO QUI I PRIMI 45′! L’Italia è avanti per 1-0.

40′ – Prima sostituzione nelle Azzurre: esce Girelli ed entra Galli

14′ – Questa volta è buona! GIACONTI PORTA IN VANTAGGIO L’ITALIA! Le azzurre sbloccano il risultato contro la Cina.

10′ – GIACINTI! L’Italia passa in vantaggio con Valentina Giacinti. Tuttavia, il guardalinee interrompe il gioco per posizione di offside

1′- SI PARTE! Inizia ora il match tra Italia e Cina

Italia-Cina Femminile: le formazioni ufficiali

