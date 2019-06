Italia-Olanda, quarti di finale del Mondiale Femminile: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Italia scende in campo per la quinta partita in questi Mondiali femminili in Francia. Ai quarti di finale le azzurre di ct Bartolini affronteranno l’Olanda per la partita che potrebe consentire l’accesso alle semifinali. L’Italia è alla ricerca del nuovo record entrando nelle migliori 4 del mondo.

Italia-Olanda Femminile 0-0: il tabellino

MARCATORI:

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Bergamaschi, Giacinti, Bonansea. Ct: Bertolini

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens. Ct: Wiegman

ARTBITRO:

NOTE:

Italia-Olanda Femminile: diretta live

45′ – SI CHIUDE QUI IL PRIMO TEMPO! Poche le emozioni vissute in questa prima frazione del match tra Italia e Olanda

1′ – SI PARTE! Inizia ora la sfida tra Italia e Olanda

Italia-Olanda Femminile: le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Bergamaschi, Giacinti, Bonansea. Ct: Bertolini

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens. Ct: Wiegman