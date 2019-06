Mondiali femminili, paradosso Italia: tre bocche di fuoco e nemmeno un gol

Mondiali femminili, paradosso Italia: tre bocche di fuoco in attacco e nemmeno un gol finora a Francia 2019

C’è un conto che non torna, nell’equazione perfetta di un’Italia straordinaria protagonista ai Mondiali di Francia. Ed è quello per cui, sommando tra di loro tre bocche di fuoco della Serie A, il risultato conduce a zero. Come i gol messi a segno finora nella rassegna iridata da Mauro, Sabatini e Giacinti, invece capaci di totalizzare complessivamente 50 reti nell’ultimo campionato.

Un conto che la ct Bertolini lavora per risolvere fin da subito, perché da martedì – con gli ottavi di finale contro la Cina – cominceranno le sfide senza ritorno. E allora serviranno eccome i centri della prima punta, ruolo in cui le tre sopracitate si sono alternate, a completare il tridente offensivo con le bianconere Bonansea e Girelli. Loro, finora, ispirate eccome.