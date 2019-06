Mondiali Femminili, Marta è infinita! L’incredibile record della brasiliana

Brasile e Australia si stanno sfidando in questi minuti. Le verdeoro sono in vantaggio con un gol della solita Marta

In Brasile Marta è considerata più forte di Pelè. Tanto basta per capire quanto amore e affetto c’è per questa splendida giocatrice brasiliana. La 33enne numero 10 e capitano della Seleçao, eletta sei volte miglior giocatrice dell’anno dalla Fifa (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), è il giocatore più prolifico nella storia della nazionale verdeoro con 98 reti, 3 in più di O Rei Pelé.

Contro l’Australia ha scritto l’ennesimo record. Marta ha portato in vantaggio le sue compagne di squadra con un preciso rigore che le è valso il record di unica giocatrice al mondo ad aver segnato almeno un gol in cinque Mondiali diversi. Infinitamente Marta.