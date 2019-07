Mondiali Femminili, USA in finale: battuta l’Inghilterra per 2-1, con una doppietta di Morgan. Ora le americane attendono l’altra finalista

I Mondiali Femminili salutano la prima finalista: USA batte Inghilterra con il risultato di 2-1. Le campionesse in carica partono forte, col gol di Alex Morgan al 10′. Immediato pareggio di Ellen White, a quota 6 reti.

Dopo dieci minuti Morgan ristabilisce le gerarchie mettendo a segno il suo settimo gol in questo mondiale. L’Inghilterra avrebbe l’occasione per pareggiare, ma Houghton si fa ipnotizzare da Naeher dal dischetto. USA in finale, afforonterà la vincente di Olanda Svezia.