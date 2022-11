Mondiali Qatar, Israeliani e Palestinesi insieme

La FIFA ha preparato dei charter per andare in Qatar per i tifosi israeliani e palestinesi insieme: un caso senza precedenti

La Fifa ha annunciato che in occasione dei Mondiali 2022, i cittadini palestinesi si recheranno in Qatar insieme a quelli israeliani per assistere alle partite. Preparati dei voli charter per tifosi di entrambe le nazionalità, con la licenza del governo israeliano (che vieta ai palestinesi di partire da Tel Aviv) dalla città israeliana fino a Doha. Di seguito il commento di Infantino.

«Siamo lieti che sia stato trovato un accordo grazie al quale israeliani e palestinesi potranno godersi il calcio insieme. Il calcio è in grado di unire le persone e attraversare tutti i confini. Inoltre, se c’è un simbolo definitivo di questo potere è proprio la Coppa del Mondo».