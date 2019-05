Mondiali Under 20 ai nastri di partenza: le avversarie dell’Italia nel girone

Mondiali Under 20, giovedì si parte: ecco le avversarie dell’Italia nella prima fase a gironi della competizione

Mondiali Under 20, si parte. Giovedì scatterà ufficialmente, in Polonia, la rassegna continentale che mette in palio il trono iridato giovanile. Una competizione cui l’Italia di Nicolato prenderà parte per la settima volta soltanto nella storia. Una competizione in cui gli azzurrini appena in quattro occasioni hanno superato la fase a gironi.

Primo obiettivo della spedizione, insomma, centrare un piazzamento tra i primi due nel raggruppamento a quattro che apre le danze. Una prima fase in cui l’Italia dovrà vedersela innanzitutto con il Messico all’esordio. Nella seconda giornata l’avversaria sarà l’Ecuador, a chiudere invece il Giappone.