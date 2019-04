Mondiali Under 20 2019: calendario, gironi e risultati

La Polonia ospiterà dal 23 maggio al 15 giugno i Mondiali Under 20 FIFA 2019: fra le 24 finaliste anche l’Italia di Nicolato

Dal 23 maggio al 15 giugno prossimi il calcio giovanile vivrà in Polonia la sua competizione più importante, i Mondiali Under 20 2019, giunti alla 22ª edizione. Ventiquattro Nazionali, fra cui l’Italia di Paolo Nicolato si daranno battaglia per provare a conquistare il titolo di Campione del Mondo.

Le partite inaugurali si giocheranno il 23 maggio alle 18, al Lublin Stadium di Lublino fra Tahiti e Senegal, al Gdynia Stadium di Gdynia fra Messico e Italia, mentre la finalissima si disputerà nel Lodz Stadium di Lodz il 15 giugno sempre alle ore 18.00.

Mondiali Under 20 2019: le 24 squadre qualificate

Ai Mondiali Under 20 2019 parteciperanno 24 Nazionali: la Polonia, Paese ospitante, più altre 23 squadre qualificate.

Paese ospitante: Polonia

L’Italia Under 20 si è qualificata ai Mondiali grazie all’exploit dell’Under 19 agli Europei di categoria, dove gli Azzurrini sono stati sconfitti in finale 4-3 dal Portogallo.

Mondiali Under 20 2019: i gironi

Le 24 squadre partecipanti ai Mondiali Under 20 2019 sono state suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno:

Gruppo A: Polonia, Colombia, Tahiti, Senegal

Polonia, Colombia, Tahiti, Senegal Gruppo B: Messico, ITALIA, Giappone, Ecuador

Messico, ITALIA, Giappone, Ecuador Gruppo C: Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay, Norvegia

Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay, Norvegia Gruppo D: Qatar, Nigeria, Ucraina, Stati Uniti

Qatar, Nigeria, Ucraina, Stati Uniti Gruppo E: Panama, Mali, Francia, Arabia Saudita

Panama, Mali, Francia, Arabia Saudita Gruppo F: Portogallo, Corea del Sud, Argentina, Sudafrica

Mondiali Under 20 2019: regolamento

Le prime 2 squadre di ogni girone più le 4 migliori terze si qualificano per la fase ad eliminazione diretta che sarà costituita dagli ottavi di finale, dai quarti, dalle semifinali e dalle 2 finali. Il piazzamento delle squadre nei vari gironi sarà determinato in base ai seguenti criteri:

Maggior numero di punti Miglior differenza reti Maggior numero di gol segnati

Se tuttavia dopo aver applicato questi criteri 2 o più squadre sono sempre in parità, vengono presi in considerazione questi ulteriori criteri:

Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti Miglior differenza reti negli scontri diretti Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti Sorteggio

Per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta, se dopo i tempi regolamentari il punteggio sarà ancora di parità, si disputeranno 2 tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, ed eventualmente si tireranno i calci di rigore. Le squadre vincitrici delle due semifinali si sfideranno nella finalissima, mentre le perdenti si affronteranno nella finale 3°-4° posto.

Mondiali Under 20 2019: città e stadi

Le partite dei Mondiali Under 20 2019 si giocheranno in 6 città e 6 stadi diversi:

Lodz, Stadion im. Ludwika Sobolewskiego (18008 spettatori) : ospiterà la finale, un quarto di finale, 2 ottavi di finale, 6 gare della fase a gironi;

: ospiterà la finale, un quarto di finale, 2 ottavi di finale, 6 gare della fase a gironi; Gdynia, Stadion GOSiR (15139 spettatori) : ospiterà la finale 3°/4° posto, una semifinale, un quarto di finale, un ottavo di finale, 6 gare della fase a gironi;

: ospiterà la finale 3°/4° posto, una semifinale, un quarto di finale, un ottavo di finale, 6 gare della fase a gironi; Lublino, Arena Lublin (15500 spettatori) : ospiterà una semifinale, 2 ottavi di finale, 6 gare della fase a gironi;

: ospiterà una semifinale, 2 ottavi di finale, 6 gare della fase a gironi; Bielsko-Biala, Stadion Miejski (15076 spettatori) : ospiterà un quarto di finale, un ottavo di finale, 6 gare della fase a gironi;

: ospiterà un quarto di finale, un ottavo di finale, 6 gare della fase a gironi; Tychy, Stadion Miejski w Tychach (15600 spettatori) : ospiterà un quarto di finale, un ottavo di finale, 6 gare della fase a gironi;

: ospiterà un quarto di finale, un ottavo di finale, 6 gare della fase a gironi; Bydgoszcz, Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka (20247 spettatori): ospiterà un ottavo di finale, 6 gare della fase a gironi.

Mondiali Under 20 2019: Calendario, tabellone, partite, risultati e classifiche

Fase a gironi, 1ª giornata

Giovedì 23 maggio 2019, Lublino, ore 18.00 – Gruppo A : Tahiti-Senegal

: Tahiti-Senegal Giovedì 23 maggio 2019, Gdynia, ore 18.00 – Gruppo B : Messico-ITALIA

: Messico-ITALIA Giovedì 23 maggio 2019, Lodz, ore 20.30 – Gruppo A : Polonia-Colombia

: Polonia-Colombia Giovedì 23 maggio 2019, Bydgoszcz, ore 20.30 – Gruppo B : Giappone-Ecuador

: Giappone-Ecuador Venerdì 24 maggio 2019, Tychy, ore 18.00 – Gruppo D : Qatar-Nigeria

: Qatar-Nigeria Venerdì 24 maggio 2019, Lublino, ore 18.00 – Gruppo C : Honduras-Nuova Zelanda

: Honduras-Nuova Zelanda Venerdì 24 maggio 2019, Lodz, ore 20.30 – Gruppo C : Uruguay-Norvegia

: Uruguay-Norvegia Venerdì 24 maggio 2019, Bielsko-Biala, ore 20.30 – Gruppo D : Ucraina-Stati Uniti

: Ucraina-Stati Uniti Sabato 25 maggio 2019, Bielsko-Biala, ore 15.30 – Gruppo F : Portogallo-Corea del Sud

: Portogallo-Corea del Sud Sabato 25 maggio 2019, Gdynia, ore 18.00 – Gruppo E : Francia-Arabia Saudita

: Francia-Arabia Saudita Sabato 25 maggio 2019, Bydgoszcz, ore 18.00 – Gruppo E : Panama-Mali

: Panama-Mali Sabato 25 maggio 2019, Tychy, ore 20.30 – Gruppo F: Argentina-Sudafrica

Fase a gironi, 2ª giornata

Domenica 26 maggio 2019, Gdynia, ore 15.30 – Gruppo B : Messico-Giappone

: Messico-Giappone Domenica 26 maggio 2019, Bydgoszcz, ore 18.00 – Gruppo B : Ecuador-ITALIA

: Ecuador-ITALIA Domenica 26 maggio 2019, Lublino, ore 18.00 – Gruppo A : Senegal-Colombia

: Senegal-Colombia Domenica 26 maggio 2019, Lodz, ore 20.30 – Gruppo A : Polonia-Tahiti

: Polonia-Tahiti Lunedì 27 maggio 2019, Tychy, ore 18.00 – Gruppo D : Qatar-Ucraina

: Qatar-Ucraina Lunedì 27 maggio 2019, Lublino, ore 18.00 – Gruppo C : Honduras-Uruguay

: Honduras-Uruguay Lunedì 27 maggio 2019, Bielsko-Biala, ore 20.30 – Gruppo D : Stati Uniti-Nigeria

: Stati Uniti-Nigeria Lunedì 27 maggio 2019, Lodz, ore 20.30 – Gruppo C : Norvegia-Nuova Zelanda

: Norvegia-Nuova Zelanda Martedì 28 maggio 2019, Bielsko-Biala, ore 18.00 – Gruppo F : Portogallo-Argentina

: Portogallo-Argentina Martedì 28 maggio 2019, Bydgoszcz, ore 18.00 – Gruppo E : Panama-Francia

: Panama-Francia Martedì 28 maggio 2019, Tychy, ore 20.30 – Gruppo F : Sudafrica-Corea del Sud

: Sudafrica-Corea del Sud Martedì 28 maggio 2019, Gdynia, ore 20.30 – Gruppo E: Arabia Saudita-Mali

Fase a gironi, 3ª giornata

Mercoledì 29 maggio 2019, Gdynia, ore 18.00 – Gruppo B : Ecuador-Messico

: Ecuador-Messico Mercoledì 29 maggio 2019, Bydgoszcz, ore 18.00 – Gruppo B : ITALIA-Giappone

: ITALIA-Giappone Mercoledì 29 maggio 2019, Lublino, ore 20.30 – Gruppo A : Colombia-Tahiti

: Colombia-Tahiti Mercoledì 29 maggio 2019, Lodz, ore 20.30 – Gruppo A : Senegal-Polonia

: Senegal-Polonia Giovedì 30 maggio 2019, Lodz, ore 18.00 – Gruppo C : Nuova Zelanda-Uruguay

: Nuova Zelanda-Uruguay Giovedì 30 maggio 2019, Lublino, ore 18.00 – Gruppo C : Norvegia-Honduras

: Norvegia-Honduras Giovedì 30 maggio 2019, Bielsko-Biala, ore 20.30 – Gruppo D : Norvegia-Ucraina

: Norvegia-Ucraina Giovedì 30 maggio 2019, Tychy, ore 20.30 – Gruppo D : Stati Uniti-Qatar

: Stati Uniti-Qatar Venerdì 31 maggio 2019, Gdynia, ore 18.00 – Gruppo E : Mali-Francia

: Mali-Francia Venerdì 31 maggio 2019, Bydgoszcz, ore 18.00 – Gruppo E : Arabia Saudita-Panama

: Arabia Saudita-Panama Venerdì 31 maggio 2019, Tychy, ore 20.30 – Gruppo F : Corea del Sud-Argentina

: Corea del Sud-Argentina Venerdì 31 maggio 2019, Bielsko-Biala, ore 20.30 – Gruppo F: Sudafrica-Portogallo

Ottavi di finale

Domenica 2 giugno 2019, Gdynia, ore 17.30 – 1ª B-3ª ACD (37)

Domenica 2 giugno 2019, Lodz, ore 20.30 – 2ª A-2ª C (38)

Lunedì 3 giugno 2019, Lublino, ore 17.30 – 1ª C-3ª ABF (39)

Lunedì 3 giugno 2019, Tychy, ore 17.30 – 1ª D-3ª BEF (40)

Lunedì 3 giugno 2019, Lodz, ore 20.30 – 1ª A-3ª CDE (41)

Martedì 4 giugno 2019, Lublino, ore 17.30 – 2ª B-2ª F (42)

Martedì 4 giugno 2019, Bydgoszcz, ore 17.30 – 1ª E-2ª D (43)

Martedì 4 giugno 2019, Bielsko-Biala, ore 20.30 – 1ª F-2ª E (44)

Quarti di finale

Venerdì 7 giugno 2019, Lodz, ore 15.30 – Vincente 38-Vincente 41 (45)

Venerdì 7 giugno 2019, Tychy, ore 18.30 – Vincente 37-Vincente 44 (46)

Sabato 8 giugno 2019, Gdynia, ore 17.30 – Vincente 43-Vincente 40 (47)

Sabato 8 giugno 2019, Bielsko-Biala, ore 20.30 – Vincente 42-Vincente 39 (48)

Semifinali

Martedì 11 giugno 2019, Gdynia, ore 17.30 – Vincente 45-Vincente 46 (49)

Martedì 11 giugno 2019, Lublino, ore 20.30 – Vincente 47-Vincente 48 (50)

Finale 3°/4°posto

Venerdì 14 giugno 2019, Gdynia, ore 20.30 – Perdente 49-Perdente 50

Finale