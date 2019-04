Mondiali Under 20 2019 streaming e diretta tv: dove vederli

Dal 23 maggio al 15 giugno si disputeranno in Polonia i Mondiali Under 20 2019: dove vederli in tv e streaming

Il calcio giovanile vivrà dal 23 maggio al 15 maggio la sua manifestazione più importante, i Mondiali Under 20 2019 che si giocheranno in Polonia. Fra le 24 Nazionali qualificate c’è anche l’Italia del Ct Paolo Nicolato. Mondiali Under 20 2019 streaming e diretta tv: l’intera competizione sarà trasmessa in televisione e in streaming.

Mondiali Under 20 2019: i gironi

Le 24 squadre partecipanti ai Mondiali Under 20 2019 sono state suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno:

Gruppo A: Polonia, Colombia, Tahiti, Senegal

Polonia, Colombia, Tahiti, Senegal Gruppo B: Messico, ITALIA, Giappone, Ecuador

Messico, ITALIA, Giappone, Ecuador Gruppo C: Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay, Norvegia

Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay, Norvegia Gruppo D: Qatar, Nigeria, Ucraina, Stati Uniti

Qatar, Nigeria, Ucraina, Stati Uniti Gruppo E: Panama, Mali, Francia, Arabia Saudita

Panama, Mali, Francia, Arabia Saudita Gruppo F: Portogallo, Corea del Sud, Argentina, Sudafrica

Gli azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo B con Messico, Giappone ed Ecuador. Il debutto sarà giovedì 23 maggio a Gdynia alle ore 18.00, mentre la seconda partita sarà contro l’Ecuador domenica 26 maggio a Bydgoszcz, sempre alle 18.00. La terza partita, infine, vedrà l’Italia opposta al Giappone a Bydgoszcz mercoledì 29 maggio, con fischio d’inizio programmato sempre al pomeriggio alle 18.00.

Mondiali Under 20 2019 streaming e diretta tv

Tutte le gare dei Mondiali Under 20 2019, incluse quelle dell’Italia, saranno trasmesse in tv da Sky, che si è assicurata in esclusiva i diritti della manifestazione.

Gli abbonati potranno seguire le partite anche in diretta streaming, collegandosi alla piattaforma Sky Go con il proprio pc, tablet o smartphone. Quando Sky lo ufficializzerà, vi aggiorneremo con il palinsesto completo del torneo in Polonia.