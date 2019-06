Mondiali Under 20, finale a sorpresa. Ucraina e Corea del Sud per il titolo

Mondiali Under 20 giunti al loro atto conclusivo. Ucraina e Corea del Sud di fronte per il titolo. Rammarico Italia, ma il futuro sorride

Non può che esserci rammarico, in casa Italia, per non aver raggiunto la finale dell’Europeo Under 20. Bisogna anche riconoscere, dall’altro lato, che l’atto conclusivo della competizione possiede un fascino non indifferente. Questo perché, a raggiungerlo, sono due squadra inattese. Ucraina e Corea del Sud. Gli est europei sono stati i giustizieri degli azzurri, mentre i sudcoreani hanno trionfato contro l’Ecuador.

Sarà un’esclusiva, ed è il bello del calcio, ammettiamolo. La kermesse ha comunque dato indicazioni importanti per il calcio del futuro, sia in campo italiano sia in quello internazionale. Plizzari, Gabbia, Frattesi, Luca Pellegrini, Scamacca, Pinamonti. Solo alcuni dei nomi in grado di farsi conoscere al grande pubblico mondiale. La finale non potremmo godercela, vero. Ma il futuro sarà roseo. Grazie a questi ragazzacci che oggi saranno col morale a terra, domani faranno grande l’Italia.