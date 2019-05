Mondiali Under 20, tanta esperienza in Serie A al servizio di Nicolato

Nicolato si gongola una formazione con esperienza nei campionati maggiori Pinamonti e Pellegrini i punti fermi

L’esordio della Nazionale U20 ai Mondiali di Polonia è ormai alle porte. Il CT degli azzurrini Nicolato ha già presentato il match d’esordio contro gli avversari di girone del Messico (ecco gli altri). Una formazione che, a differenza degli anni precedenti, potrà vantare su un bagaglio d’esperienza inedito. Rispetto al passato non sarà una Nazionale da “giovanili” ma gli 11 che scenderanno in campo hanno calcato con regolarità un campo di Serie A o Serie B.

Tra i tanti, la sicurezza Pinamonti, centravanti del Sassuolo, mentre in porta uno che quest’anno si è allenato con Reina e Donnarumma: Plizzari del Milan (fresco di rinnovo). Tra gli altri, citiamo Pellegrini del Cagliari e Buongiorno del Torino (in prestito al Carpi in Serie B).