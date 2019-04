Ai margini della partita tra Fiorentina e Bologna, terminata a reti inviolate, il neo-tecnico viola Vincenzo Montella ha commentato il match e fatto il punto sulla situazione

Termina con un pareggio la prima panchina viola-bis di Vincenzo Montella. Reti inviolate al Franchi di Firenze. Montella ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Montella ha così commentato: «La squadra ha voglia, mi è piaciuto l’atteggiamento – ha affermato – Non abbiamo condotto per tutto il tempo ma numeri alla mano siamo stati più pericolosi. Nella ripresa abbiamo provato a vincere ma ci è mancato il guizzo e dobbiamo lavorare: c’è una buona base per ripartire. Mi è piaciuto anche il fatto che i giocatori non fossero contenti a fine partita. Chiesa? Può fare l’esterno ma anche la seconda punta, può fare qualsiasi cosa».

Ancora Montella: «Venivamo da otto partite con almeno un gol subito, oggi abbiamo azzardato qualcosina con il 3-4-1-2 ma la risposta è stata buona. Il clima a Firenze? Sicuramente non si respira ottimismo, ma quando arrivai anni fa dopo la salvezza della Fiorentina la situazione era peggiore e non c’era il parco giocatori che abbiamo oggi. Sta a noi ricreare entusiasmo».